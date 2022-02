1B Pro League: le RWDM renverse le Lierse en fin de match et conforte sa 2e place

Le RWDM a battu le Lierse 3 buts à 1, dimanche, dans le dernier match de la 22e journée de la 1B Pro League.

Menés après le but d’ouverture d’Ivan Yagan (65e), les Molenbeekois ont renversé la situation dans les dix dernières minutes. Un but contre son camp de Kenneth Schuermans (81e) a remis les deux équipes à égalité. William Togui (90e+2) et Kevin Nzuzi Mata (90e+2) ont ensuite offert les trois points au RWDM.

Ce succès permet au RWDM, deuxième avec 38 points, de reprendre ses distances avec Waasland-Beveren (33 points), battu 2-1 par le leader Westerlo (46 points) vendredi. Deinze, victorieux 0-2 à Virton samedi, suit avec 32 points.

Le Lierse est sixième avec 26 points, un de moins que Mouscron, accroché 0-0 à Lommel (21 points) dans l’après-midi. Virton (14 points) ferme la marche.