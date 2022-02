Le limogeage d’Alexandre Grosjean n’a pas calmé la colère des fans du Standard : « On veut le départ de Venanzi désormais » (vidéo)

Une grosse centaine de supporters du Standard s’est réunie en marge du match contre Gand pour réclamer le départ du président Venanzi, après celui d’Alexandre Grosjean.

La C4 d’Alexandre Grosjean offert sur un plateau vendredi, certains ont pensé que cela suffirait pour calmer, un moment en tout cas, la colère des aficionados rouge et blanc, mais rapidement les groupes de supporters liégeois, qui avaient annoncé vouloir manifester contre leur direction en marge du match contre Gand, ont indiqué que leur action était maintenu et le rendez-vous confirmé aux abords du stade de Sclessin.

Une bonne heure avant le coup d’envoi du duel face à Gand qui se jouait, pour rappel, à huis-clos suite aux incidents face à Charleroi, une bonne centaine de supporters des trois principaux groupes d’animation, les UI96, le PHK et le HS81, s’étaient donnée rendez-vous aux abords du stade. « Le départ d’Alexandre Grosjean est évidemment une bonne chose, souligne Kévin, membre d’un groupe de supporters, il était temps, mais ce n’est évidemment pas suffisant. Nous voulons désormais le départ de Bruno Venanzi, celui-ci a assez joué à la tête de notre club. Il se fiche de nous depuis trop longtemps. »

Jusqu’au coup d’envoi et même durant la rencontre, les fans liégeois se sont fait entendre depuis l’extérieur du stade pour crier leur colère et pour rappeler que le Standard existe, d’abord, grâce à ses supporters, lance un autre fan.

Et si la direction du Standard négocie actuellement la vente totale ou partielle du club liégeois, les supporters n’ont pas peur que cette action fasse fuir de potentiels repreneurs. « Et si c’était le cas, c’est qu’il ne devait pas reprendre le club, coupe Kevin. Nous voulons montrer à ces futurs dirigeants que nous existons et qu’il faudra composer avec nous. Le Standard, c’est avant tout une famille de supporters. »

Pour cette action, les groupes de supporters avaient appelé à rejoindre le mouvement sans débordement. « Parce que ceux-ci pourraient nuire à la légitimité de notre action, lance un des kapos avant de voir le cortège s’élancer. Nous ne sommes pas là pour tout casser. Après, s’ils sont battus 0-4, on verra bien ce qu’il arrivera. »