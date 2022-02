"King" en avant-première au cinéma For & Ver: l’actrice est venue à Mouscron (photos)

King est sur tous les écrans. L’actrice qui aura bientôt 14 ans, Lou Lambrecht, est venue présenter le film à Mouscron grâce à Laurent Harduin la connaissant ainsi que ses parents…

Le film King, histoire de deux enfants qui vivent une sacrée épopée en s’occupant d’un lionceau, est désormais sur tous les grands écrans.

À l’occasion de sa sortie, le film a été présenté en avant-première au cinéma For & Ver de Mouscron avec une jolie surprise: la jeune actrice principale du long-métrage, Lou Lambrecht, est venue de Bruxelles pour le présenter.

Laurent Harduin à qui l’on doit cette venue a animé l’échange au terme de la projection. EdA

Un rendez-vous qui a pu être organisé par Laurent Harduin qui connaît les parents de la jeune fille. Et pour cause: elle et Fantine Harduin ont tourné ensemble dans Le Voyage de Fanny. Ce fut l’occasion de nouer des liens sur le plateau de tournage pendant que les deux filles jouaient face à la caméra, "c’est-à-dire durant trois mois!".

Ça fait longtemps que je n’ai pas vu Fantine. Ça me fait plaisir de venir à Mouscron la voir et présenter ce film. Déjà pour Le Voyage de Fanny, j’étais venue le présenter ici

Depuis, les liens ne se sont jamais délités, soutenus notamment par des retrouvailles sur des castings communs.

Questions-réponses entre l’actrice et le public du cinéma For & Ver. EdA

C’est donc l’échevin lui-même qui a coordonné ce rendez-vous culturel, ce week-end.

Un film qui a conquis le public qui a eu l’opportunité de poser toutes les questions qu’il souhaitait à Lou ayant tourné King de juillet à octobre 2020.

Les interventions sont parties tous azimuts, rendant le moment très intéressant: quelle était sa relation avec l’acteur Gérard Darmon, A-t-elle eu l’occasion de revoir le lionceau, où ont été tournées les scènes puisque les décors sont magnifiques…

Du Ramdam à Tournai jusqu’au Festival du film américain de Deauville, les Nordistes Bérangère et son mari ne sont jamais loin lorsqu’une personnalité fait une apparition publique. Ils n’ont donc pas manqué de rajouter un autographe à leur riche collection. EdA

Dans le public se trouvait la famille Harduin, et notamment Fantine qui a remis un bouquet de fleurs et des chocolats à son amie du 7e art. Elle a aussi posé des questions pour nourrir le débat public, comme sa perspective de continuer ce métier…

Fantine Harduin a remis des fleurs et des douceurs à Lou Lambrecht avec qui elle a tourné sur «Le Voyage de Fanny», il y a un peu plus de cinq ans. EdA

