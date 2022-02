P1: Beauraing plante 7 buts et assomme Molignée en 2e période (photos)

Alain Barbier: Les gars se sont libérés

"On a vécu une première période très compliquée, les gars ont forcé leur jeu et si Molignée mène à la pause, on n’a rien à dire. En seconde période, ils se sont libérés et en dix minutes, on a plié la partie. Après, la confiance nous habite et on parvient à mettre toutes nos occasions au fond. Avant d’accueillir Chevetogne, cette victoire est très importante dans le cadre du maintien."

Christophe Corbisier: "Un but et tout déraille"

"On a vu toute la différence entre des Beaurinois en confiance et nous. On a produit une bonne première période et en seconde, on prend un but puis tout déraille. Ça se joue dans les têtes. C’est difficile de trouver la solution pour engranger des points pour sortir de cette situation. On avait fait de ce match un objectif, on a pris une grosse claque, c’est clair."