Ukraine: 500 personnes manifestent à Schuman pour une exclusion totale de la Russie de Swift

Quelque 500 personnes ont manifesté dimanche au rond-point Schuman, à Bruxelles, pour que la Russie soit totalement exclue du système international de paiement Swift. Samedi, les puissances occidentales s’étaient accordées sur l’exclusion de certaines banques russes de ce système.

"Ça apprendrait à Poutine, aux autres oligarques et aux Russes qui utilisent Visa ou Mastercard que la guerre et le commerce ne vont pas ensemble. Nous sommes persuadés que l’Europe pourrait mieux faire face aux conséquences de cette mesure que l’économie russe moins diversifiée", selon les manifestants.

Basé en Belgique, Swift (Society for Worldwide International Financial Telecommunication) permet à plus de 11.000 banques d’effectuer des paiements internationaux. En être exclu rend quasi impossible le commerce international.