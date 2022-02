Rochefort cède la 2e place à Raeren, Onhaye gaspille face à Oppagne

Si l’Union Rochefortoise s’est inclinée sur un score arsenal, les Walhérois ont concédé le nul après avoir pourtant mené de 3 buts.

Pas de victoire namuroise ce week-end en D3B ACFF, avec la défaite de Rochefort et le partage d’Onhaye. Tout profit, au classement, pour Dison et Raeren-Eynatten…

Rochefort 0 – Raeren-Eynatten 1

Ce match, important pour les aspirants à la montée et le podium, ne s’emballait pas en première période. Les deux équipes se neutralisaient et gardaient chacune le zéro à la pause. Le seul but de la partie, arrivé à dix minutes du terme, permettait aux Germanophones de s’emparer de la deuxième place, ravie à leurs hôtes du soir, tout en ayant un match de moins que les Rochefortois.

Rochefort 0 – Raeren-Eynatten 1 Arbitre: Ledda Carte jaunes: Ouedraogo, Remy, M. Lambert, Stochkov. But: Klauser (0-1, 80e). ROCHEFORT: Jaa, Leleu, Rentmeister, Piette, Thiel, Remy, Sarr, M. Lambert, Ouedraogo (78e Walbrecq), Di Lallo (65e Bertrand), Marrazza (86e Étienne). RAEREN: Longaretti, Koonen, Collubry, Niro, Stoffels, Offerman, Dohogne, Bong (86e Diamne), Evertz, Klauser, Stochkov.

Onhaye 3 – Oppagne 3

Oppagne commencait mal son match, comme souvent, et se voyait mener de 3 buts après 40 minutes de jeu. Jordy Jadot écourtait les échanges juste avant la pause, et la reprise fût bien meilleure. Possédant pourtant une avance confortable, Onhaye se faisait rattraper en 5 minutes avec notamment un deuxième but de Jadot.