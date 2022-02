D1B: Lommel et Mouscron se quittent sur un partage vierge (0-0)

Le premier match de la 22e journée de la 1B Pro League au programme dimanche s’est terminé par un match nul 0-0 entre Lommel et Mouscron. Au classement, Mouscron reste (27 points) reste 5e et Lommel (21 points, 7e) porte son avance à 7 unités sur Virton.

En première période, les Limbourgeois ont été sauvés par leur gardien Jari De Busscher sur une reprise de la tête à bout portant (25e). Lommel aurait également pu prendre le commandement par Vinicius Santos, dont la tentative a pris l’extérieur du poteau (32e), et par Bryan Smeets, qui n’a pas surpris Nick Gillekens, le gardien hurlu, avec sa frappe trop centrale (44e).

Après la pause, Koki Saito a pris la place d’Alonso Martinez et s’est directement mis en évidence en servant Agustin Anello, qui a expédié le ballon de la tête au-dessus du but (50e). Sur une passe de la ligne de fond du Japonais, Smeets ne s’est pas montré plus efficace (66e) Par la suite, les deux équipes se sont tenues de près et aucun des quatre envois cadrés de Lommel et des trois de Mouscron n’a fait mouche.

A 20 heures, le RWDM tentera de conforter sa deuxième place face au Lierse (26 points, 6e). Les Bruxellois comptent 35 poins, deux de plus que Waasland-Beveren battu 2-1 vendredi par Westerlo (46 points). Mené à la marque sur un autogoal de Pietro Perdichizzi (15e, 0-1), le leader a arraché la victoire grâce à Lyle Foster (19e, 1-1) et Maxim de Cuyper (66e, 2-1). Malgré l’exclusion de Perdichizzi (78e), les Campinois ont tenu bon.

Samedi, Deinze est allé s’imposer 0-2 à Virton avec des buts de Gaëtan Hendrickx (17e) et de Bafode Dansoko (59e). Au classement, les deux équipes conservent leurs positions: Deinze est 4e (32 points) et l’Excelsior, qui n’a plus gagné depuis le 5 novembre dernier, est dernier avec 14 points.