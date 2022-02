Quelque 6.000 personnes manifestent avec le PTB contre la hausse des factures énergétiques (photos & vidéo)

Quelque 6.000 personnes, selon la police, ont manifesté ce dimanche dans le centre de Bruxelles, à l’initiative du PTB, contre la hausse des factures énergétiques.

"Ces milliers de personnes - 10.000 selon le PTB, NDLR -, c’est un signal très fort. Les gens me disent qu’ils ont annulé leurs vacances cette année et qu’ils doivent utiliser leurs économies pour payer leurs factures d’énergie. Il est temps que le gouvernement prenne des mesures sérieuses. Il faut baisser la TVA à 6% sur l’électricité et le gaz de manière structurelle, maintenant", a pointé le président du PTB, Raoul Hedebouw, à l’issue de la manifestation.

"Le gouvernement Vivaldi pense que le problème des prix de l’énergie a été résolu après leur accord minimaliste. Mais rien n’est moins vrai. Et l’invasion criminelle de la Russie contre l’Ukraine ne fera qu’empirer les choses. Les factures resteront impayables", a-t-il ajouté en appelant une nouvelle fois à un retour du secteur énergétique dans le giron des pouvoirs publics.

"C’est normal que les gens soient mécontents. Ils constatent chaque jour que pour la Vilvaldi, les intérêts des grandes entreprises sont plus importants que ceux de la population", a enfin estimé Raoul Hedebouw.