Farid répond à votre question météo: est-il temps de retirer les pneus hiver? (vidéo)

La question du jour à Farid est celle de Marjorie de Mouscron (Hainaut): "Salut Farid, penses-tu qu’il est déjà temps de retirer les pneus hiver vu ces belles journées? On dirait que le printemps est là mais peut-il encore neiger? Merci d’avance!". Farid répond et donne sa météo du jour.

Salut Marjorie: en effet nous connaissons de belles journées grâce au retour de l’anticyclone. Ce type de temps sec devrait durer encore un petit moment avec toutefois des passages nuageux mais peu de précipitations hormis vendredi. Cependant, les maxima tourneront autour de 8 à 10°C l’après-midi avec parfois quelques gelées mais en cas de ciel dégagé.

Au vu des projections à long terme qui s’annoncent très anticyclonique, je pense qu’il ne soit pas indispensable de garder les pneus hiver. Pour rappel, ces derniers sont efficaces sous 7°C en cas de route humide permettant une meilleure distance ce freinage car gomme plus souple.

Nous sommes en Belgique et on peut encore descendre sous 7°C avec sol humide jusque mai mais pour moi, ça ne vaut pas le coup en voyant les modélisations actuelles qui vont vers un temps très sec pour mars, bonne route.

Et sur le reste du pays?

Encore beaucoup de soleil ce lundi et un ciel tout bleu mis à part quelques nuages d’altitude qui toucheront la bande côtière jusque l’intérieur de la Flandre occidentale. Ailleurs, rien à signaler si ce n’est un grand soleil et ces quelques cirrus qui grignoteront un peu de terrain vers le Hainaut et l’ouest de la capitale en cours d’après-midi. Le sud ne verra même pas ces nuages d’altitude qui toutefois n’auront aucune incidence sur la luminosité ni les maxima.

Ces derniers à la faveur d’un vent de sud iront chercher 12 voire une pointe à 13°C en plaine et 7°C en passant par 8°C à Saint-Hubert, 10°C à Namur et 11°C à Charleroi. Le soir, les cirrus s’épaissiront en Flandres où le coucher de soleil sera certainement magnifique.