Fermeture de l’espace aérien belge: chômage économique pas exclu à Liege Airport

La fermeture de l’espace aérien belge aux compagnies russes, en représailles de l’invasion de l’Ukraine, pourrait conduire à des mesures de chômage économique au sein de Liege Airport, a indiqué dimanche Christian Delcourt, communication manager de l’aéroport liégeois.

Ce dernier accueille sur son tarmac deux compagnies cargo russes: Atran qui opère entre trois et six vols par semaine à Liège et Airbridge Cargo, qui assure 11 vols hebdomadaires.

"En 2021, Liege Airport a traité 1,4 million de tonnes de marchandises, dont 86.000 tonnes sont à mettre au crédit d’Airbridge Cargo, soit environ 6% du tonnage total de l’aéroport. Ce n’est pas anodin", a précisé le responsable.

"Nous nous attendions depuis plusieurs jours à la fermeture de l’espace aérien belge. Elle aura des conséquences pour toute la ‘supply chain’, et notamment pour les travailleurs chargés de la manutention pour qui des mesures de chômage économique pourraient être envisagées", a-t-il ajouté.

Un avion d’Atran a encore décollé ce dimanche midi. Un autre d’Airbridge Cargo a suivi en milieu d’après-midi. Les compagnies russes disposent de 24 heures pour faire rentrer leurs appareils au pays.