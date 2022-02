"Stay strong": les supporters de Bruges marquent leur soutien à l’Ukraine

Le kop brugeois a déployé une banderole en soutien à l’Ukraine lors de la réception de l’Antwerp ce dimanche.

Les stades de football peuvent aussi être le lieu d’expression de messages positifs. Ce dimanche, pour la réception de l’Antwerp, les supporters du FC Bruges ont tenu à dérouler une banderole sur laquelle on peut lire "Stay Strong. Bruges with Ukraine". (Soyez forts, Bruges est avec l’Ukraine, ndlr.). Plusieurs supporters ont aussi fait flotter des drapeaux ukrainiens dans les travées du Jan Breydelstadion. Des marques de soutien pour ce pays victime de l’invasion russe et où la situation dégénère depuis plusieurs jours.

D’autant que le Club possède un Ukrainien dans ses rangs. Le défenseur Eduard Sobol, 26 ans, monté au jeu à la 82e minute lors de la victoire 4-1 contre l’Antwerp, a aussi pu communier avec les fans après la rencontre, drapeau de l’Ukraine sur le dos.