Monaco et Clement renversés en 8 minutes par Reims avec Faes et Busi

L’AS Monaco, qui restait sur deux nuls décevants face à des équipes de bas de tableau (Lorient et Bordeaux), s’est incliné 1-2 à domicile dimanche face à Reims, qui se hisse en 13e position (31 points). Le club du Rocher, avec Eliot Matazo à partir de la 80e, est 7e (38 points).

Privé de Benoît Badiashile, Myron Boadu, Krépin Diatta, Cesc Fabregas, Radoslaw Majecki (blessés) ainsi que d’Aurélien Tchouaméni et Caio Henrique (suspendus), Philippe Clement a opté pour un 4-4-2 et a associé Wissam Ben Yedder à Kevin Volland devant. A Reims, Wout Faes, capitaine en l’absence de Yunis Abdelhamid, et Maxime Busi ont joué dans l’axe de la défense tandis que Thomas Foket, blessé, était absent.

Les Assémistes ont dominé la première mi-temps sans parvenir à concrétiser leur supériorité notamment dans les premières minutes. Après une entame très délicate, les Rémois se sont plus projeté vers l’avant et ont hérité de la plus grosse occasion de but mais Mitchell van Bergen a perdu son duel face à Alexander Nübel (31e).

La seconde période a débuté à fond avec une volée puissante de Fraser Hornby, l’attaquant écossais des Champenois, sur la transversale (48e) et le quinzième but Ben Yedder (55e, 1-0). L’international français de l’ASM a failli encore assurer sa première place au classement des buteurs mais sa frappe a frappé le poteau (58e). La fin de match allait être terrible pour Monaco, qui a vu Volland marquer contre son camp (85e, 1-1), Jean Lucas être exclu (88e) et Nathanael Mbuku donner la victoire aux Rémois (90e+3, 1-2).

Openda vainqueur avec Vitesse

Aux Pays-Bas, Vitesse s’est imposé 4-1 face au NEC Nimègue dans la cadre de la 4e journée de championnat. Chez les vainqueurs, Lois Openda a joué l’intégralité de la rencontre tandis que Mathias De Wolf est resté sur le banc de l’autre côté. Les buts de Daniilko Doekhi (54e, 1-1), Dominik Oroz (56e, 80e) et Thomas Buitink (90e+54, 4-1) ont permis au club d’Arnhem de consolider sa 6e place (40 points). Nimègue, qui a mené à la marque grâce à Mikkel Duelund (49e, 0-1). est 9e (31 points).

En Turquie, Dino Arslanagic a assisté du banc à la défaite de Goztepe à Giresunspor (3-1) lors de la 27e journée. Umut Nayir (27e, 1-0), Alexis Perez (51e, 2-0) et Muhammed Gumuskaya (69e, 3-0) avaient fait le trou pour les Çotanaklar quand Franco Di Santo (75e, 3-1) a réduit le score pour le club d’Izmir. Goztepe a fait une mauvaise affaire: il se retrouve 17e (27 points) et a vu Giresunspor le dépasser (29 points, 16e).