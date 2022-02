NBA: pour son retour, Kyrie Irving porte les Nets à la victoire contre les Bucks (vidéo)

Le manque de rythme n’a pas l’air d’être problématique pour Kyrie Irving. L’élégant meneur de Brooklyn, qui ne peut pas jouer à domicile en raison de son statut vaccinal, a porté les Nets samedi lors de la victoire des siens à Milwaukee (123-126).

Avec 38 points, son meilleur total de la saison, 5 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, "Uncle Drew" s’est montré décisif après deux semaines d’absence, prouvant qu’il était capable de pallier à lui seul l’absence de Kevin Durant.

Le match, au doux parfum de play-off, a été serré jusqu’au bout, les deux équipes se rendant coup pour coup. Du côté des Bucks, l’insatiable Giannis Antetokounmpo a marqué 29 points et capté 14 rebonds mais n’a pas eu son rendement habituel au tir (8/20) et a manqué le tir de la gagne à la sirène. Les Nets, qui pourraient récupérer Kevin Durant la semaine prochaine et qui attendent les débuts de Ben Simmons, occupent la 8e place à l’Est avec le bilan de 32 victoires pour 29 défaites. Milwaukee est 5e (36v-25d).

En tête à l’Est, Miami a battu San Antonio (133-129), un 3e succès de rang, dans le sillage du duo Bam Adebayo - Jimmy Butler, respectivement auteur de 36 et 27 points. Ce succès, combiné à la défaite de Chicago contre Memphis, permet au Heat (40v-21d) de prendre une victoire d’avance sur les Bulls (39v-22d), deuxièmes.

En effet, Chicago s’est incliné 110-116 samedi devant les Grizzlies d’un prolifique Ja Morant, qui a signé son record en saison régulière avec 46 unités au compteur. Les Bulls, malgré les 31 points de DeMar DeRozan, n’ont pas pu aligner un 7e succès de rang.

Enfin, Boston s’est imposé 104-113 à Detroit dans le sillage de Jayson Tatum (26 points, 11 rebonds et 6 passes), Atlanta l’a emporté contre Toronto 127-100 à la faveur d’une grosse performance de son meneur Trae Young (41 pts) et Cleveland a battu Washington dans un match fermé (92-86).

À l’Ouest, Denver a profité d’un nouveau triple-double de son MVP et pivot serbe Nikola Jokic, auteur de 18 points, 10 rebonds et 11 passes, pour battre Sacramento 115-110.