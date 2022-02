Stockay-Warnant en direct vidéo dès 14h55

Vous voulez vivre l’affiche en direct? Deux options: le stade qu’on vous conseille ou notre direct ici à 15h.

On va encore vous gâter sur le coup de 15h. Nos journalistes Thomas Bastin et Anthony Rizzi seront en direct d’Engis pour filmer et commenter le choc régional entre Stockay et Warnant. Les deux voisins s’affrontent dans le cadre d’une joute cruciale, surtout pour Stockay qui, depuis hier soir, sent un peu plus le souffle de Verlaine dans sa nuque. Nous, on sera là pour vous faire vivre ça comme si vous y étiez via notre direct sur notre page Facebook L'Avenir Huy-Waremme. Et vous?