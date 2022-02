D3 ACFF : Remontada d'Oppagne, Raeren vole la deuxième place à Rochefort, Mons et Aische se neutralisent, Binche en profite

L'égalité entre Aische et Mons permet à Binche, vainqueur du PàC, de prendre de l'avance sur les premiers cités. En D3B, Rochefort à manquer l'occasion de coller au podium et Oppagne a remonté une avance walhéroise de 3 buts.

D3A ACFF

Renaissance Mons 44 2 - 2 Aische

Buts : Michels (0-1, 7e), Traore (1-1, 42e), Debenest (2-1, 82e), Lisman (2-2, 86e)

Après le premier arrivé en début de rencontre, Aische touchait la barre et Michels voyait son deuxième but de la soirée annulé par l'arbitre. Une fois la pression Aischoise relâchée, Mons égalisait en fin de première. La sortie de Michels à l'heure de jeu n'arrangeait pas les visiteurs qui se voyaient devancés à huit minutes du terme par Debenest. Heureusement, Lisman réussissait à égaliser rapidement après le 2-1.



Pont-à-Celles Buzet 0 - 2 R.U.S. Binche*

Buts : Arslan (0-1, 43e ; 0-2, 76e)

Les vainqueurs de la tranche prenaient l'avantage juste avant la mi-temps après une première partagée. Arslan plantait son deuxième goal à 15 minutes du terme anéantissant les espoirs des locaux. Binche dépasse Tournai provisoirement et s'écarte de Aische en haut du classement.

D3B ACFF

Rochefort 0 - 1 Raeren

Buts : Klauser (0-1, 80e)

Ce match, important pour les aspirants à la montée et le podium, ne s'emballait pas en première. Les deux équipes se neutralisaient et gardaient chacune le zéro à la pause. Le seul but de la partie, arrivé à dix minutes du terme, permet aux Verviertois de prendre la deuxième place des locaux.



Onhaye 3 - 3 Oppagne

Buts : Fastree (1-0, 6e), Boulerbiat (2-0, 20e), Lorenzon (3-0, 41e), Jadot (3-1, 42e ; 3-2, 48e), Polis (3-3, 49e)

Oppagne commencait mal son match, comme souvent, et se voyait mener de 3 buts après 40 minutes de jeu. Jadot écourtait les échanges juste avant la pause, et la reprise fût bien meilleure. Possédant pourtant une avance confortable, Onhaye se faisait rattraper en 5 minutes avec notamment un deuxième but de Jadot.