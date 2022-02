Ostende et Saint-Trond manquent d’inspiration et se quittent sur un nul blanc logique

Ostende et Saint-Trond se sont quittés sur un match nul, 0-0, après leur match dans le cadre de la 29e journée de Pro League.

Ce résultat est synonyme de statu quo au classement, puisque les deux équipes demeurent respectivement 13e et 10e, avec Saint-Trond toujours à la lutte pour les playoffs.

La première mi-temps n’a pas connu d’étincelles, et aucune de deux équipes n’est parvenu à enregistrer une seule frappe cadrée. Les échanges se sont quelque peu intensifiés en deuxième période, et l’occasion la plus franche est arrivée dès la 47e minute, avec une tête plongeante de Durkin sur un centre tendu qui a échoué à quelques centimètres du cadre. Le match ne s’est pas enflammé pour autant, même si Kenny Rocha a mis Schmidt à contribution sur une frappe fusante qui semblait s’en aller vers la lucarne du portier trudonnaire (76e).

Au classement, les deux équipes font du surplace. Saint-Trond (38 points) reste en 10e position, à 1 point du Cercle qui a partagé à Malines (2-2). Genk et les playoffs se trouvent encore à portée puisque les Limbourgeois ne compte que 41 points, mais avec un match de moins. Ostende demeure en 13e position avec 32 points, devant le Standard de Liège.