Louvain-Anderlecht: Kompany repart avec le même onze que celui qui a battu Genk (direct dès 20h45)

L’entraîneur des Mauves n’a jamais battu Marc Brys en trois rencontres.

Tout se passe bien pour Anderlecht. À quelques jours de disputer une place pour la finale de la Coupe de Belgique face à Eupen, les Mauves vont tenter de signer un quatrième succès consécutif en championnat.

Après avoir battu Eupen, Zulte et Genk, les Bruxellois veulent enfin battre Louvain. Ils ne les ont pas encore battus depuis le retour des Louvanistes parmi l’élite (une défaite, deux nuls). "Nos trois matchs contre Louvain ont toujours été riches en événements. Et le scénario était toujours fort différent", a commenté Kompany.

La dernière victoire d’Anderlecht à Den Dreef remonte au 2 août 2015. Une série de six ans et demi très longue pour un club du standing d’Anderlecht. "Quand je regarde les jeunes entraîneurs qui sont en train de passer leur licence pro, je vois des gars qui ont la volonté de s’adapter, de changer des détails à chaque rencontre pour embêter l’adversaire. On le fait aussi à chaque fois mais ce ne sont pas des changements aussi clairs qu’un passage du 4-3-3 au 4-4-2. Ce sont plus des mouvements et des animations qui sont modifiés. Pendant très longtemps, Brys a été une des figures de ce genre d’adaptation", prévient le coach d’Anderlecht.

En cas de succès, les Mauves remonteraient provisoirement à la deuxième place avant le choc Bruges-Antwerp de ce dimanche. Ils prendraient huit points d’avance sur le cinquième, Gand.