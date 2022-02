L’humoriste Guillermo Guiz sur la scène du Foyer culturel de Belœil, le 12 mars

– Com

Le chroniqueur et humoriste belge Guillermo Guiz foulera la scène du Foyer culturel de Belœil, le samedi 12 mars à 20 h, pour y présenter son spectacle baptisé "Au suivant".

Dans ce second one-man-show, l’artiste d’origine bruxelloise revient sur son éducation, élevé par un père seul, féministe et misogyne, qui était sûr de "l’inexistence de Dieu, mais pas du temps de cuisson des œufs mollets ". Guillermo Guiz évoque aussi la thématique de la transmission, livrant un témoignage aussi drôle qu’émouvant sur son rapport à l’enfance.

"L’espace lointain est la seule limite à l’expression de son talent. Où s’arrêtera-t-il? Nous sommes très chanceux de l’accueillir en nos murs pour la création de son deuxième spectacle, dans lequel il sera question, comme c’est la tradition en stand-up, de son nombril et de sa braguette…, mais avec tellement plus de classe et d’intelligence qu’ailleurs", souligne-t-on au centre culturel de Belœil.

Humble, touchant et drôle, le spectacle "Au suivant" est accessible à partir de 16 ans.

Les places sont disponibles en prévente au prix de 10 et 12€ tandis que les membres du Foyer culturel (9€) ou encore les adultes de moins de 26 ans (6€) bénéficient d’un tarif préférentiel.

Infos et réservations: info@culture-beloeil.be; 069/57.63.87