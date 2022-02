Covid en Belgique et dans le monde: ce qu’il faut savoir ce samedi 26 février

On fait le point sur ce qui a fait l’actu coronavirus, en Belgique et dans le monde, ce samedi 26 février 2022.

1 Belgique

Chiffres en Belgique ce samedi: 170 hospitalisations par jour (-25%)

Selon les données de l’Institut de santé publique Sciensano ce samedi matin, quelque 170 admissions à l’hôpital en moyenne ont été enregistrées chaque jour pour cause de coronavirus du 19 au 25 février.

Il s’agit d’une baisse de 25% par rapport à la période de référence précédente.

Décrochage scolaire: un congé de Carnaval pour réviser ou se reposer?

Faut-il profiter du " congé de détente " pendant la semaine de Carnaval pour se reposer ou pour compenser le retard accumulé dans les apprentissages?

La Cour constitutionnelle saisie contre la loi pandémie

La Ligue des droits humains (LDH) maintient la pression sur le politique concernant la loi pandémie, adoptée en août 2021. L’organisation, qui estime que le texte pose une limite trop importante aux droits fondamentaux, a déposé cette semaine un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle, a-t-elle indiqué vendredi.

2 Régions

Wallonie picarde: de moins en moins de cas et les hôpitaux se vident peu à peu

Le cap des 100 000 tests positifs en Wallonie picarde a sans doute été dépassé ce samedi matin et si pas, il le sera certainement au cours du week-end. Vendredi, on en était à 99 880. Par rapport à la semaine dernière, cela représente 1 205 cas de plus.

La crise donne du fil à retordre à la zone de police d’Ath

La zone de police d’Ath a présenté ses chiffres de l’année 2021, " un constat de l’activité sur le terrain ".

En 2021, 206 procès-verbaux pour non-respect des règles Covid ont été dressés (5 pour l’horeca), contre 267 en 2020 (7 horeca, 1 entreprise et 3 commerces). La situation sanitaire a complexifié le travail des policiers.

3 Monde

France: plus de masque à partir de lundi dans les restaurants, les musées ou les cinémas

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux soumis au pass vaccinal comme les musées, les cinémas ou les restaurants à partir de lundi en France, un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires alors que la pandémie décroit fortement.

Le masque restera cependant obligatoire dans les transports, comme le train ou l’avion, où le pass est également exigé.

Les règles changent aussi pour les personnes cas contacts et vaccinées. Désormais, un seul test est nécessaire (autotest, PCR ou antigénique) deux jours après avoir été déclaré cas contact, au lieu de trois actuellement. Si l’autotest est positif, un test antigénique ou PCR reste nécessaire pour confirmer le résultat. La durée d’isolement reste inchangée en cas de test positif.

Dans les écoles, les contraintes s’allègent également: le protocole y passe au niveau 2, qui permet d’enlever le masque pendant la récréation et autorise davantage de brassage entre les élèves de même niveau.

A partir de lundi, un enfant déclaré cas contact ne devra plus faire qu’un seul autotest, deux jours après, avant de pouvoir revenir en classe s’il est négatif.

Des mesures justifiées, selon le gouvernement et le Haut conseil de la santé publique (HCSP), par la décrue épidémique et la baisse constante du nombre d’hospitalisations depuis le pic atteint fin janvier.

Face aux députés jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a répété "envisager une levée du pass à la mi-mars" si la trajectoire de décrue se confirme, notamment en termes d’hospitalisations. Il a considéré avec "vigilance" et "optimisme" le retour à une vie "normale", qui pourrait être envisagé "dans les prochaines semaines".

La décrue de la cinquième vague entamée à l’automne dernier se poursuit: 25.484 personnes infectées par le Covid-19 étaient hospitalisées vendredi, soit 634 de moins que la veille.

Parmi les patients à l’hôpital, 2.546 sont pris en charge dans les services de soins critiques accueillant les formes les plus graves, soit 110 de moins en 24 heures.

Le gouvernement a évoqué un passage sous le seuil des 1.500 malades en soins critiques d’ici mi-mars parmi les critères pour lever tout ou partie du pass vaccinal.

New Delhi lève les restrictions

La capitale indienne New Delhi a annoncé la fin des restrictions liées au coronavirus après avoir enregistré une baisse des cas de contaminations au variant Omicron.

Les autorités locales de la région de Delhi, qui a enregistré 460 cas et deux décès vendredi, ont notamment décidé de lever le couvre-feu nocturne et de permettre aux restaurants de fonctionner à plein régime.

Les lieux de culte ont également été autorisés à rouvrir. Et à partir du 1er avril, les établissements scolaires ne tiendront plus leurs cours en visioconférence.

Le port du masque reste obligatoire, mais l’amende en cas de non-respect de cette règle passe de 1.000 roupies à 500 roupies (six euros).

L’autorité de gestion des catastrophes de la région lève "toutes les restrictions (car) la situation s’améliore" et parce que les gens sont "confrontés à des difficultés en raison de la perte d’emplois", a annoncé le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, sur Twitter.

Au plus fort de la pandémie, en mai, le pays qui compte 1,3 milliard d’habitants enregistrait plus de 400.000 nouvelles contaminations et quelque 4.000 décès par jour. L’Inde a été traumatisée par les scènes de malades à l’agonie, en manque d’oxygène, dans les hôpitaux débordés, et de crématoriums et de cimetières peinant à répondre à l’afflux de dépouilles.

L’Inde a enregistré 11.499 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures et 255 décès, selon les dernières statistiques du ministère de la Santé, loin derrière le pic dévastateur observé l’année dernière.