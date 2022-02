12 suspects arrêtés lors de perquisitions dans le milieu de la drogue à Anvers

La police locale d’Anvers a mené jeudi 21 perquisitions dans le cadre d’une enquête sur une production et vente d’amphétamines. Lors de l’opération, 19 personnes ont été interpellées dont 12 ont été placées sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction.

L’enquête s’est accélérée lorsque les enquêteurs ont obtenu des informations sur une bande qui produisait de la drogue dans une caravane à Saint-Gilles-Waes (Flandre-Orientale). Des intermédiaires livraient les substances à des dealers dans la région d’Anvers. La police soupçonnait aussi la bande d’introduire les stupéfiants au sein de la prison d’Audenarde.

Après avoir identifié la bande, la police a procédé à une série de perquisitions, jeudi. Cette opération a donné lieu à 19 arrestations, mais aussi à la saisie de 38.000 euros en espèces et de quantités considérables de drogues: 1,3 kilo d’amphétamines, 600 grammes de cocaïne, 420 grammes de haschisch, 325 grammes de cannabis, 165 grammes de crack et une plus petite quantité de kétamine. Les enquêteurs ont également trouvé un fusil de chasse, trois armes de poing, trois pistolets d’alarme, sept couteaux, deux matraques et trois coups de poing américains, et ont enfin saisi deux véhicules.

Douze des suspects ont été arrêtés par le juge d’instruction. Trois autres ont été libérés sous conditions et quatre ont été relâchés après interrogatoire.