Châtelet s’impose sur un récital de Marvin

Marvin Ghislandi et les siens ont fait très mal à la défense campinoise, dans le chaudron de la Place Wilson. ÉdA

Châtelet 6 – Malle 3

Arbitre: J. Bergs

Buts: Ghislandi (1-0; 2-0; 3-0; 4-0), Elalji (4-1; 5-3), Walenne (5-1), Smets (5-2), Leo (6-3)

Adem Birinci se voyait privé de trois éléments majeurs, pour débuter cette rencontre à domicile, face à Malle. Rahou et Dujacquier étaient suspendus pendant que Souliemane Ouadi, le nouveau transfuge du mercato était blessé. Marvin Ghislandi allait être le maître atout de cette rencontre. Il déflorait le score en faveur des Châtelettains sur la première occasion du match, on jouait depuis deux minutes à peine. Très en verve ce soir, le numéro sept remettait le couvert, en doublant la mise. Les Campinois étaient littérallement asphyxiés sous les assauts sambriens! Le match filait à toute vitesse et c’est sur ce score de 2-0 que monsieur Bergs invitait les acteurs au vestiaire.

Sur un air de Marvin…

La deuxième période était la copie conforme de la première. Une domination outrancière de la bande à Birinci. L’ineffable Marvin Ghislandi plantait sa troisième et quatrième rose de la soirée. Mais Châtelet devait rester concentré car Malle réduisait la marque avant que Walenne ne porte le score à 5-1.

On croyait le match terminé mais les Campinois s’accrochaient pour revenir à 5-3. Leo délivrait les siens à la finition d’un centre au cordeau. La fin de match était palpitante à suivre. Malle exerçait un pressing très haut pour revenir dans la partie. Le bloc châtelettain calmait le jeu pour sortir en contre. Châtelet s’imposait brillamment.