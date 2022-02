Pro League: Charleroi l’emporte dans la souffrance au Beerschot (2-3), toujours plus proche de la descente

Menés 2-1, les Zèbres sont parvenus à redresser la situation en six minutes BELGA

Après deux défaites consécutives, le Sporting de Charleroi a renoué avec la victoire vendredi soir en s’imposant 2-3 sur la pelouse du Beerschot lors de la 29e journée de Jupiler Pro League.

Menés 2-1, les Zèbres sont parvenus à redresser la situation en six minutes. Ce succès permet aux Carolos d’occuper temporairement la 6e place du classement avec 46 unités, à égalité avec La Gantoise, 5e. Le Beerschot reste lanterne rouge avec 16 points, à sept longueurs de Seraing, avant-dernier.

Dans un début de rencontre équilibré, Charleroi trouvait l’ouverture grâce à Vakoun Bayo. Bien lancé par Daan Heymans sur le côté gauche, l’Ivoirien s’infiltrait dans le rectangle en résistant à Mohamed Halaimia avant de tromper Mike Vanhamel (19e, 0-1). L’Ivoirien inscrivait le deuxième but de sa saison.

Dans la foulée, le gardien de Charleroi, Hervé Koffi, se blessait sur un dégagement et devait céder sa place à Bingourou Kamara (22e). Plus tôt dans la partie, Edward Still avait déjà dû remplacer Loïc Bessile, blessé dès la 3e minute.

Le nouveau portier des Zèbres n’avait même le temps de toucher le ballon qu’il devait s’incliner sur un envoi d’Ilias Sebaoui à la suite d’un coup franc anversois (24e, 1-1).

Dès le début de la seconde période, les Rats passaient devant. Sur un long ballon, Valentine Ozornwafor dégageait mal de la tête et permettait à Lawrence Shankland de remettre le ballon vers Joren Dom, présent au point de pénalty pour nettoyer la lucarne de Kamara (50e, 2-1).

Les Carolos recollaient finalement au score grâce à un petit coup de pouce involontaire des Anversois. Joris Kayembe centrait sur le côté gauche et voyait Stipe Radic dévié le ballon dans ses filets (72e, 2-2).

Cinq minutes plus tard, Adem Zorgane replaçait les Zèbres aux commandes. L’Algérien s’infiltrait dans le rectangle et reprenait en un temps à ras-de-sol une passe de Knézévic pour faire trembler les filets (78e, 2-3).