D1B: Mené au score, Westerlo renverse Waasland-Beveren et se rapproche de la D1A

Menés après un quart d’heure de jeu, les joueurs de Westerlo ont renversé la vapeur face à Waasland-Beveren vendredi soir en s’imposant 2-1

Waasland-Beveren ouvrait la marque au quart d’heure contre le cours du jeu. Léonardo Bertone orientait le jeu vers la droite en direction d’Abdel Al Badaoui. L’Espagnol contrôlait dans le rectangle et tentait sa chance au but. Sa frappe écrasée était déviée par Pietro Perdichizzi dans ses propres filets (15e, 0-1).

Westerlo ne gambergeait pas et égalisait quatre minutes plus tard grâce au quatrième but de la saison de Lyle Foster. Le Sud-Africain contrôlait une passe de Kyan Vaesen à l’entrée du rectangle avant de s’y engouffrer en dribblant la défense et de tromper du plat du pied Nordin Jackers, sorti dans ses pieds (19e, 1-1).

En seconde période, les leaders prenaient l’avance peu après l’heure de jeu. Maxim de Cuyper contrôlait dans le rectangle une passe de Lukas Van Eenoo et ajustait Jackers (66e, 2-1).

Malgré la carte rouge de Pietro Perdichizzi à la 78e minute pour un tacle dangereux, Westerlo parvenait à conserver son avance au marquoir et remportait la rencontre après avoir été mené.

Cette victoire permet au club campinois de compter 46 points en tête du championnat, soit 11 longueurs d’avance sur le RWDM, 2e, et 13 sur Waasland-Beveren, 3e.