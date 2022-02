Rallye de Suède : surprenant, Neuville vire en tête

Le pilote Hyundai menait devant les trois Toyota à l’issue de la première étape.

Qui aurait cru à pareil scénario? Après un Rallye de Monte-Carlo catastrophique, l’équipe Hyundai, en retard au niveau de la préparation et du développement de sa nouvelle i20N hybride Rally1 n’en menait pas large. Le boss de remplacement Julien Moncet prétendait qu’il faudrait attendre au moins le Portugal et de nouvelles homologations pour retrouver une WRC coréenne à la fois fiable et compétitive.

Ce fut donc une belle surprise hier de retrouver Ott Tanak, premier leader, signer deux scratches pour un très bien placé et déterminant pour son équipier Thierry Neuville, tandis que Oliver Solberg a rivalisé aussi tout au long de cette première étape avec les Toyota avant de s’écrouler en fin de journée avec des pneus "décloutés".

Certes, après leurs retraits monégasques, l’Estonien et le Suédois bénéficiaient d’une très bonne position de départ. Mais ce n’était pas le cas pour Thierry Neuville, très rapidement deuxième sur la route après l’abandon de Craig Breen dès la deuxième spéciale. Une sortie de route de l’Irlandais qui a joué en faveur de notre compatriote.

Thierry Neuville a «eu de la chance»

"Pour une fois, j’ai eu de la chance, avouait-il. Suite à un problème électrique, je n’avais plus de boost et j’aurais sans doute perdu plus que huit secondes si je n’avais écopé d’un chrono forfaitaire suite au drapeau rouge. J’ai dû mécaniquer et j’ai pointé tout juste à l’heure au départ de l’ES3. Quel stress!"

Sixième à un moment, notre quintuple vice-champion du monde est ensuite remonté place après place durant la deuxième boucle. "Ma position ne m’avantageait pas lors des deux premières spéciales en chantier après le passage des voitures historiques. Mais je me sentais à l’aise dans l’auto qui fonctionnait parfaitement et j’ai pu attaquer tout en gérant mes clous dans l’ES6 où j’ai signé le meilleur temps. L’expérience m’a bien aidé à garder ce qu’il fallait de pneus pour la dernière spéciale show verglacée. C’est là que Kalle et moi avons fait la différence."

Virtuel leader du Mondial, Thierry Neuville s’élancera ce samedi matin avec 4’’3 d’avance sur Kalle Rovanpera, 7’’4 sur Elfyn Evans et 8’’8 sur Esapekka Lappi. Le vainqueur du Rallye de Suède sera un de ces quatre-là. "Rien n’est joué, mais cela fait plaisir d’être de retour dans la bataille," concluait le pilote Hyundai.