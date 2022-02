Le réalisateur tournaisien Luc Petit primé aux BEA World pour un événement de l’institut Bordet (vidéo)

Conçu pour l’institut Bordet lors de son déménagement à Anderlecht, le spectacle "101 tables pour la vie" du réalisateur et metteur en scène tournaisien Luc Petit a été primé au BEA Wolrld.

Des agences de 27 pays à travers le monde ont posé leur candidature pour la 16e édition des Best Event Awards World Experience, la première et la plus importante cérémonie du secteur de l’événementiel qui récompense l’excellence dans les événements et la communication en direct à travers le monde entier.

Pour les événements de 2021 - qui ont été primés lors d’une cérémonie virtuelle organisée ce jeudi - le nombre de projets a atteint un niveau pré-covid, avec 268 candidatures dont les 111 présélectionnées. Celle de Luc Petit figurait parmi ces dernières grâce au spectacle "101 tables pour la vie" présenté dans le cadre du déménagement de l’institut Bordet dans ses nouveaux locaux abrités dans un bâtiment de plus de 80 000 m2 sur le campus d’Anderlecht.

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient encore, l’institut Jules Bordet est le premier centre intégré de lutte contre le cancer dans notre pays.

Pour marquer ce déménagement et célébrer un apport de plus de 18 millions d’euros au nouvel hôpital, l’association Jules Bordet, premier donateur privé de l’Institut, a organisé deux soirées tout à fait exceptionnelles.

Les convives ont été invités à entrer, au cœur du nouvel édifice, dans l’univers poétique et fantastique du réalisateur tournaisien Luc Petit qui a inspiré les plats de prestigieux chefs étoilés comme Yves Mattagne, Ghislaine Arabian, Giovanni Bruno et Pascal Devalkeneer. Les donateurs de l’institut Bordet ont pu apprécier la magie des spectacles de Luc Petit…. Com.

Deux soirées que les convives et généreux donateurs ne sont pas près d’oublier notamment grâce au showcase de Typh Barrow, à la présence de l’Ensemble Orchestral Mosan dirigé par Jean-Pierre Haeck mais aussi grâce aux artistes dirigés de main de maître par Luc Petit.

Une récompense de plus à son actif

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur et metteur en scène tournaisien se distingue dans le cadre des BEA Wolrd. Lors de précédentes éditions, il avait en effet déjà été récompensé pour le spectacle "Origin" dans les Grottes de Han, "Décrocher La Lune" à La Louvière en 2016, "Inferno", lors du bicentenaire de la Bataille de Waterloo et, enfin, il avait reçu deux récompenses pour "Bastogne: The roads to freedom", un événement des Nocturnales pour la ville de Bastogne qui l’avait emporté en 2020 dans la catégorie Educational/Training Event et avait décroché l’argent dans la catégorie Cultural Musical And Sporting Event.

Dans ces cas-là, que dire d’autre en guise de conclusion que "proficiat, Monsieur Petit".