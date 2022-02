Surprise dans "Pékin Express": un candidat apprécié du public abandonne l’aventure

Surprise lors du troisième épisode de cette 15e saison de "Pékin Express" : "Épuisé physiquement", Étienne a décidé d’abandonner l’aventure, entraînant avec lui son binôme Vanessa.

Grosse surprise lors du troisième épisode de "Pékin Express: Sur les terres de l’aigle royal", diffusé ce vendredi soir sur Club RTL: Étienne a décidé d’abandonner l’aventure juste avant le duel final, obligeant par la même occasion son binôme Vanessa à arrêter le jeu.

"Je suis épuisé physiquement. Ça va beaucoup trop vite pour moi" s’est justifié le médecin français auprès de Stéphane Rotenberg.

Lors de cette troisième étape, les binômes devaient notamment marcher sous un tapis ouzbek par une forte chaleur. "C’était affreux! Inhumain pour moi", a expliqué Étienne dans les colonnes de Télé Loisirs. "C’est à ce moment-là que je me suis réveillé et que je me suis dit que ce n’était pas fait pour moi. L’épreuve des tapis sous 35 degrés, je n’y arrive pas. J’étais en hypoglycémie."

Et comme si cela ne suffisait pas, Étienne et Vanessa avaient hérité du redouté drapeau noir, dont ils n’ont pas pu se débarrasser. "Je n’étais pas capable de faire le duel final. C’est Vanessa qui l’aurait fait mais elle était trop dans l’émotion et trop perturbée donc je ne me voyais pas continuer", a confié le candidat.

Face à la situation, Vanessa, partenaire d’Étienne, a évoqué un véritable "coup de massue". "J’ai l’impression qu’il ne se rend pas compte de la douleur qu’il me fait", a confié la candidate. Elle a toutefois fait preuve de fair-play dans les colonnes de 20 minutes, pour qui elle est revenue sur sa mésaventure. "À quoi cela me servirait de lui en vouloir à part à me faire du mal à lui faire du mal à lui? Étienne est quelqu’un que je n’aurais jamais rencontré si je n’avais pas fait cette émission. Il est très attachant. J’ai vécu une aventure très drôle grâce à lui."