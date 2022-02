Guerre en Ukraine: l’Otan annonce d’"importants déploiements défensifs supplémentaires"

«Les mesures que nous prenons sont et demeurent préventives, proportionnées et non constitutives d’une escalade» AFP

L’Otan a annoncé vendredi au terme du sommet d’urgence sur l’Ukraine "d’importants déploiements défensifs supplémentaires de forces dans la partie orientale du territoire de l’Alliance"

Sans pour autant préciser le nombre, ni la teneur de ces déploiements. Une conférence de presse du secrétaire général de l’organisation de défense, Jens Stoltenberg, aura lieu dans les prochaines minutes.

"Nous procéderons à tous les déploiements nécessaires pour assurer dans l’immédiat et à l’avenir une dissuasion et une défense fortes et crédibles dans l’ensemble de l’Alliance. Les mesures que nous prenons sont et demeurent préventives, proportionnées et non constitutives d’une escalade", ont rappelé les Etats membres de l’Alliance.

Les mesures que nous prenons sont et demeurent préventives, proportionnées et non constitutives d’une escalade

Il s’agit, selon eux, d’agissements qui s’imposent dans le cadre la posture de dissuasion et de défense de l’Otan. "Les Alliés ont eu des consultations au titre de l’article 4 du traité de Washington (qui prévoit des consultations d’urgence si un membre de l’alliance est menacé, ndlr). Nous continuerons de prendre toutes les mesures et décisions requises pour assurer la sécurité et la défense de tous les Alliés", ont-ils statué.

"Nous avons déployé des forces terrestres et aériennes défensives dans la partie orientale du territoire de l’Alliance, ainsi que des moyens maritimes dans l’ensemble de la zone Otan. Nous avons activé les plans de défense de l’Otan pour nous préparer à répondre à une série d’éventualités et pour sécuriser le territoire de l’Alliance, notamment en mobilisant nos forces de réaction. Nous procédons maintenant à d’importants déploiements défensifs supplémentaires de forces dans la partie orientale du territoire de l’Alliance", selon le communiqué publié au terme du sommet extraordinaire.

«Moscou a refusé la voie diplomatique»

La Russie porte l’entière responsabilité de ce conflit, selon l’Otan. "Moscou a refusé la voie de la diplomatie et du dialogue dans laquelle l’Otan et ses pays membres lui avaient proposé à plusieurs reprises de s’engager", a martelé l’organisation. "La Russie, ainsi que le Bélarus, auront à répondre de leurs actes devant le monde entier. Nous appelons tous les États à condamner sans réserve cette attaque inadmissible."

Après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l’Otan avait déjà décidé de déployer en Pologne et dans les pays baltes des bataillons multinationaux, récemment renforcés.