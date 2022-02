Tennis: le craquage total d’Alexander Zverev facturé 40.000 dollars par l’ATP

Exclu du tournoi d’Acapulco après un pétage de plomb à peine croyable, Alexander Zverev a écopé d’une amende à 5 chiffres.

L’ATP a logiquement décidé d’infliger une amende à Alexander Zverev pour son comportement au tournoi ATP 500 d’Acapulco.

Exclu de la compétition et privé du prize money après avoir perdu son sang-froid en marge d’un match de double, en frappant sa raquette à plusieurs reprises sur la chaise de l’arbitre, l’Allemand a également écopé d’une sanction financière s’élevant à 40.000 dollars (36.500 d’euros).

Le troisième mondial est sanctionné pour injures et comportement antisportif, avec 20.000 dollars (17.800 euros) à payer dans les deux cas, ce qui correspond à l'amende maximale pour chacune de ces deux infractions. En attendant un "examen ultérieur", a-t-on précisé du côté de l’ATP,"conformément aux règles" du circuit.

Outre cette double amende, Zverev n’empochera donc pas non plus le prize money de 31.570 dollars (28.160 euros) qu’il aurait dû encaisser s’il n’avait pas craqué de la sorte.

Les points que le champion olympique en titre aurait acquis au classement en simple et en doubles ne seront pas comptabilisés non plus.

Son dérapage avait été condamné par des ténors du circuit, notamment Novak Djokovic et Rafael Nadal.

L’Allemand a assuré s’être excusé auprès de l’arbitre Alessandro Germani pour son comportement qu’il a lui-même reconnu comme étant inacceptable.

Et dire qu’il ne s’agissait donc que d’un match de double, perdu pour l’anecdote par le natif d’Hambourg au super tie-break, alors qu’il était associé à Melo, contre la paire Glasspool-Heliövaara 6-2, 4-6, 10-6.