Farid répond à votre question météo: "Encore trop tôt pour remettre les pompes des bassins à poissons en route"

La question du jour à Farid est celle de Romain de Couillet (Hainaut): "Bonjour Farid, j’ai un étang et mes poissons commencent à doucement se réveiller. Tu penses que cela vaut le coup de remettre les pompes en route ou va-t-il geler encore un moment la nuit? Merci d’avance!" Farid répond et donne son bulletin du week-end.

Salut Romain et merci pour ta question: Je pense qu’on part tout de même pour une période anticyclonique assez longue. Le soleil reviendra dès ce week-end jusque lundi compris et après une petite perturbation mardi, les hautes pressions seront de retour mercredi. Cela veut dire pas mal de soleil mais des nuits bien froides en flux de nord-est.

Il gèlera donc fréquemment toute la semaine prochaine mais l’après-midi, on atteindra systématiquement 8 à 10°C grâce aux éclaircies. Cette période anticyclonique risque de durer un peu et donc j’attendrais pour remettre le matériel en route et peut-être déplacer les poissons dans un autre bassin en attendant comme tu le suggérais.

Et sur le reste du pays?

Samedi: superbe journée, donc, avec le retour des hautes pressions et un soleil qui dominera de l’aube au crépuscule sur tout le territoire. Les nuages bas locaux sur le sud-est se dissiperont laissant place aussi à un beau ciel bleu!

L’après-midi, quelques cumulus de beau temps du Limbourg à Liège qui seront bien plus rares voire absents ailleurs. Le mercure remontera nettement et affichera 4 à 10°C de Botrange à Mons sous un vent faible de secteur sud-est. Promenade au grand air qui sera bien agréable au soleil:)

Dimanche: le bonheur ce dimanche avec un tout grand ciel bleu sur tout le pays. Aucun nuage dans le ciel si ce n’est un cumulus perdu près de la frontière allemande. Le vent de sud-est pourra souffler assez fort le matin surtout au sud mais faiblira à nouveau après-midi variant entre 25 et 40 km/h en rafales. L’impression sera vachement sympathique malgré le froid matinal assez mordant notamment en Ardenne et localement -7° dans les vallées encaissées. Maxima de 5 à 11°C