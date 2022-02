Smail Prevljak (Eupen): « Ma saison 2021-2022 pourrait être meilleure que la précédente »

Alors qu’Eupen rend visite à l’Union ce samedi, Smail Prevljak évoque sa situation à l’AS et ses envies de marquer. Encore plus. Union S.-Gilloise - AS Eupen : Samedi, 16h15

Arbitre: M. De Cremer

> L’article sera mis à jour avec les noyaux et absents des deux équipes prochainement.

La saison dernière, le buteur eupenois a planté quinze roses en championnat. Pas mal. Cette saison, il en compte huit. Mais n’allez pas lui dire que ce n’est pas assez, car le Bosnien vous invitera à jeter un œil à ses stats en Coupe, où il a trouvé le chemin des filets à six reprises.

"J’ai même l’impression que je pourrais faire mieux cette saison que la précédente" affirme l’offensif, qui a renoué avec les célébrations à l’occasion du match contre Bruges, perdu 1-3. "C’est mon job de marquer. Et chaque but fait du bien au moral!"

Parfois un brin trop attentiste, Prevljak n’en reste pas moins un redoutable "killer" dans la surface. Ses prestations suscitent les convoitises mais il reste évasif sur son avenir. "Après cette saison, j’ai encore un an de contrat à Eupen, où je me sens bien. La suite: on verra, mais j’ai la tête à Eupen et pas ailleurs" promet-il.

Interrogé sur le changement d’entraîneur et sur les méthodes d’un Stefan Krämer que d’aucuns disaient "trop gentil", Prevljak l’a joué avec diplomatie, soulignant "les points forts" de chaque entraîneur, tout en insistant malgré tout sur "les idées claires du nouvel entraîneur (NDLR: Michale Valkanis)" qu’il faut "suivre pour renouer avec le succès". Le hic, c’est que le calendrier ne fait pas de cadeaux aux Frontaliers. "On ne pense pas encore au match de Coupe jeudi à Anderlecht. On est focalisés sur le match de ce samedi à l’Union. On sait que c’est une bonne équipe, tout comme l’est Bruges, qu’on a su embêter…"