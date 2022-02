Qui pour coacher Eupen la saison prochaine? Voici la réponse de Michael Valkanis, l'actuel entraîneur des Pandas

Débarqué en janvier dernier dans le rôle de T2, Michael Valkanis est désormais l’entraîneur principal de l’AS Eupen. On lui a demandé si ce serait encore le cas la saison prochaine…

L’homme est arrivé en janvier dernier "à la surprise générale", même si certains ont tenté de faire croire le contraire après coup. Un mois et demi après avoir posé ses valises à Eupen en tant que T2, Michael Valkanis est désormais l’entraîneur principal de l’AS Eupen. Le Greco-Australien a, officiellement, signé un contrat qui court jusqu’en juin 2022. Mais c’était en tant qu’adjoint. Propulsé entraîneur principal depuis le limogeage de Stefan Krämer le 16 février dernier, le "nouveau" coach se trouve dans une situation différente.

"Mon futur? La saison prochaine? Je suis plutôt du genre à me focaliser sur le quotidien et à profiter du moment présent " a répondu le mentor de l’AS, rendant ainsi hommage aux plus belles des langues de bois.

Pourtant, dans les faits, on sait que l’Australien Tim Cahill (administrateur à Eupen et directeur sportif d’Aspire) prépare quelque chose au Kehrweg. Valkanis, c’est "son" choix. Et le transfert du compatriote James Jeggo, seule recrue hivernale avec un contrat qui va au terme de l’actuel exercice, en est une autre preuve.

Bien entendu, il est trop tôt pour tirer un quelconque bilan de l’ère Valkanis, laquelle vient à peine de débuter. Mais quel serait l’intérêt d’une pige de deux mois? Dans le meilleur des scénarios (comprenez: sans barrage pour tenter de se en D1A maintenir), il ne reste que six matches à Eupen cette saison…

Chez le leader

Le premier de ces six derniers rendez-vous, c’est ce samedi après-midi à l’Union Saint-Gilloise. "Chaque semaine, on sait ce qu’ils vont faire mais ils le font quand même et ça marche" sourit Valkanis. "Nous, on doit s’inspirer de notre bonne 2e période face à Bruges. L’intensité et l’envie étaient là: ça doit servir de repère pour la suite" dixit celui qui se verrait bien imiter Saint-Trond, tombeur du leader. D’autant que ce week-end, l’USG sera privée des suspendus et précieux Undav et Vanzeir.

"Il ne faut pas penser à ça. Ça reste une équipe qui se connaît, avec du banc et un coach qui a l’habitude de son groupe." Le groupe d’Eupen, lui, est presque au complet. "Heris (NDLR: touché au dos) s’est entraîné normalement, on espère pouvoir compter sur son expérience. Pour le reste, il faudra faire sans Déom, suspendu." Tout ça, en gardant à l’esprit la suite: soit la demi-finale de Coupe de Belgique retour, jeudi à Anderlecht. Un ticket pour la finale serait historique, mais surtout, il sauverait la décevante cuvée 2021-2022 des Pandas. "Mais une chose à la fois, focalisons-nous sur le présent et sur le match de samedi à l’Union" vous répondra Valkanis.