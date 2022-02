Pour ses dix ans, Belfius engrange des bénéfices record

À l’heure de fêter ses dix ans d’existence, la banque Belfius a enregistré 935 millions d’euros de bénéfices nets l’an dernier. Un record.

À l’occasion de son dixième anniversaire, Belfius a présenté ses résultats pour l’année 2021: avec 935 millions d’euros de bénéfices nets engrangés, il s’agit, ni plus ni moins, du record de la décennie pour la banque belge.

L’an dernier, le total des revenus de Belfius s’élevait par ailleurs à 2,7 milliards d’euros, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2020 et ce grâce à "une dynamique commerciale forte et diversifiée et à un climat macroéconomique favorable", souligne la banque, qui a également octroyé un dividende de 368,5 millions d’euros. En l’espace de dix ans, l’État belge, qui avait repris la branche bancaire belge de Dexia pour 4 milliards d’euros, a ainsi perçu 1,7 milliard d’euros de dividendes, "ce qui signifie un rendement annuel de 10%" a souligné le CEO, Marc Raisière, en conférence de presse ce vendredi.

Pour cet anniversaire, l’accent était mis sur la croissance de Belfius. Depuis sa création, les fonds propres de la banque sont, en effet, passés de 5,3 milliards à 11 milliards d’euros l’an dernier. Autres chiffres importants : la production de crédits à long terme a presque doublé en une décennie, avec 22 milliards d’euros, tous segments confondus.

Pour en revenir au bénéfice net, il a également doublé pendant cette période. Selon Marc Raisière, il s’agit d’une croissance saine, étant donné que les revenus (de 1,8 à 2,7 milliards) ont augmenté plus rapidement que les coûts (1,42 à 1,478 milliard).

Le patron de Belfius a enfin insisté sur le fort ancrage belge de la banque, alors qu’il était encore question d’une introduction en bourse il y a quelques années. Des perspectives qui ne sont désormais plus d’actualité: le fait que l’État belge reste actionnaire étant un point positif, soutient le CEO. " Nous sommes devenus fort importants pour l’économie belge."