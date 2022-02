Alerte jaune aux conditions glissantes ce vendredi soir et samedi matin

Attention si vous prenez la route ces vendredi soir et samedi matin: l’IRM émet une alerte jaune aux conditions glissantes sur presque tout le pays.

Cette nuit, les températures descendront partout sous zéro degré. Des parties de la surface du sol humides sur les routes pourraient geler et donner lieu à formation de plaques de glace, principalement dans l’est et le nord-est mais aussi très localement ailleurs dans le centre. De plus, localement, des plaques de givre pourront également se former.

L’IRM a donc émis une alerte jaune aux conditions glissantes pour la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Côte et de la Flandre-Occidentale. Celle-ci commencera ce vendredi 25 février à 21h et prendra fin samedi à 11h.

Quelle météo pour les prochains jours?

Samedi: il fera beau dès le lever du jour dans la plupart des régions mais un peu frais également. Après la dissipation des brumes et brouillards givrants éventuels, le temps sera généralement ensoleillé partout. Les maxima grimperont vers des valeurs comprises entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés dans l’ouest. Le vent sera faible, à modéré dans l’ouest, de secteur sud-est.

Dimanche: un beau temps ensoleillé se profile avec des gelées sur la plupart des régions en matinée, et même des gelées localement modérées en Ardenne. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 8 à 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud-est. Sur les hauteurs, il sera parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Lundi: le temps sera d’abord ensoleillé. Ensuite, des champs nuageux sont prévus progressivement mais il fera sec jusqu’en soirée. La nuit, de la pluie gagnera notre pays depuis l’ouest. Les maxima se situeront entre 8 et 13 degrés sous un vent modéré de secteur sud.

Mardi : il fera très nuageux avec une zone de pluie qui traversera lentement la Belgique depuis le nord-ouest. Les maxima oscilleront entre 6 et 9 degrés. Le vent modéré de sud à sud-ouest s’orientera au nord-ouest en cours de journée.