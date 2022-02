Guerre en Ukraine: l’invasion russe, "profonde rupture dans l’histoire de l’Europe" selon Merkel

«C’est avec la plus grande inquiétude que je suis l’évolution de la situation après la nouvelle attaque, qui suit celle de 2014 (contre la Crimée), de la Russie dirigée par le président Poutine contre l’intégrité territoriale et la souveraineté» de l’Ukraine, écrit Merkel dans une déclaration transmise par ses services. AFP

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a condamné vendredi la "guerre d’agression" menée par la Russie contre l’Ukraine, qui marque une "profonde rupture dans l’histoire de l’Europe".

"C’est avec la plus grande inquiétude que je suis l’évolution de la situation après la nouvelle attaque, qui suit celle de 2014 (contre la Crimée), de la Russie dirigée par le président Poutine contre l’intégrité territoriale et la souveraineté" de l’Ukraine, écrit Mme Merkel dans une déclaration transmise par ses services.

"Cette guerre d’agression menée par la Russie marque une profonde rupture dans l’histoire de l’Europe après la fin de la Guerre froide", estime Merkel, qui a quitté le pouvoir en décembre après 16 années aux commandes de l’Allemagne.

"Cette violation flagrante du droit international n’a aucune justification et je la condamne avec la plus grande fermeté", assène Mme Merkel, qui a entretenu des relations à la fois très étroites et difficiles avec Vladimir Poutine lorsqu’elle était chancelière.

Berlin et Moscou ont eu de nombreux contentieux ces dernières années, des cyberattaques attribuées à la Russie visant des institutions allemandes, dont la chancellerie, à des affaires d’espionnage en passant par l’hospitalisation en Allemagne de l’opposant Alexeï Navalny, victime d’un empoisonnement imputé aux services russes.

L’ex-chancelière a toutefois tenté de maintenir des relations étroites avec le Kremlin durant ces quatre mandats, en soutenant par exemple contre vents et marées le chantier du gazoduc germano-russe Nord Stream 2, aujourd’hui suspendu.

Elle fait du coup aujourd’hui l’objet de nombreuses critiques dans les médias allemands, qui dénoncent l’échec cuisant de sa diplomatie bienveillante menée à l’égard de Moscou ces dernières années.