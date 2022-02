Guerre en Ukraine: le président du Conseil européen annonce la préparation en urgence d’un train supplémentaire de sanctions

Invasion russe en Ukraine: le président du Conseil européen, Charles Michel, annonce qu’un train supplémentaire de sanctions contre Moscou est préparé en urgence.

Un train supplémentaire de sanctions contre Moscou est en cours de préparation urgente, a annoncé ce vendredi le président du Conseil européen, Charles Michel, après un nouvel entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et alors que Kiev était sous le feu constant des forces russes.

Après un premier paquet de sanctions entré en vigueur mercredi, un second plus "massif et sévère" convenu jeudi soir au sommet européen de Bruxelles (et que les ministres des Affaires étrangères de l’UE doivent valider ce vendredi après-midi), ces mesures d’urgence supplémentaires formeraient un troisième train de sanctions contre Moscou pour son invasion de l’Ukraine.

Sur Twitter, Charles Michel a souligné la nécessité de mobiliser immédiatement la communauté mondiale pour protéger le droit international.

Plus tôt ce matin, M. Zelensky avait appelé à l’UE à renforcer ses sanctions contre la Russie, alors que les Vingt-sept ont laissé en suspens la possibilité d’exclure ce pays du système d’échanges bancaires internationaux SWIFT, certains Etats membres craignant qu’une telle mesure ne les pénalise trop.

"Des étapes supplémentaires sont encore possibles, mais nous devons être méfiants quant à leurs effets: c’est à l’économie russe qu’il s’agit de faire subir des conséquences", a souligné le ministre allemand des Finances Christian Lindner, aux côtés de son homologue français Bruno Le Maire, vendredi à leur arrivée à une réunion des grands argentiers de la zone euro (Eurogroupe).

L’Allemagne est particulièrement dépendante de la Russie dans le secteur du gaz, et une exclusion du système SWIFT de Moscou pourrait avoir de lourdes implications sur les approvisionnements de Berlin. Christian Lindner a par ailleurs assuré que les banques russes étaient déjà "complètement bloquées" des marchés financiers européens.

L’Autriche, l’Italie, la Hongrie et Chypre se seraient aussi montrées réticentes concernant SWIFT, tandis que des États comme les pays baltes pressaient en sens inverse. La Belgique, par la voix du Premier ministre Alexander De Croo, insistait quant à elle pour ne pas garder de sanctions sous la main, vu la gravité de la situation. Quant à savoir si cela signifiait que la Belgique réclamait l’exclusion de la Russie du système SWIFT, "je suis ouvert au débat quant à la technique à utiliser", avait-il dit jeudi soir.

Parmi les sanctions actées contre Moscou, l’UE va limiter drastiquement l’accès de la Russie aux marchés de capitaux européens, entravant et renchérissant le financement de sa dette. Elle va également réduire son accès à des "technologies cruciales", en la privant de composants électroniques et de logiciels, de façon à "pénaliser gravement" son économie, a expliqué jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ces sanctions toucheront les transports, le secteur aéronautique, les semi-conducteurs et autres technologies sensibles de l’économie russe.