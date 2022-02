10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 25 février

La plus vieille prison du pays se situe à Arlon. Construite en 1867, elle va être rénovée. BELGA

Un autre regard sur la stratégie de Poutine, la plus vieille prison de Belgique sera rénovée, Philippe Gilbert fait partie du grand monde… Notre sélection de 10 articles pour nos abonnés, ce vendredi 25 février.

1. MONDE | Neutraliser l’Ukraine, et après? Comment la stratégie de Poutine a évolué

Ambassadeur français en poste à Moscou jusqu’en 2016, Jean de Gliniasty a rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine. Un dirigeant redoutablement habile, aux dires de l’ancien ambassadeur, désormais directeur de recherche à l’IRIS.

2. MONDE | Tout n’est pas vrai non plus: quand la guerre véhicule les fake news

Les infox autour de la crise entre Kiev et Moscou redoublent de vigueur depuis le début, jeudi, de l’offensive russe.

3. MONDE | En réponse à l’expansionnisme russe, l’Union européenne sauve l’éthique

À l’instar du Royaume-Uni et des États-Unis, l’Union européenne a choisi de répondre à l’offensive russe par de nouvelles sanctions.

4. RÉGIONS | L’école retrouve le portefeuille d’Émilie volé… il y a plus de 20 ans

Adolescente, Émilie s’était fait voler son portefeuille. Elle avait oublié son existence jusqu’à ce que l’athénée le retrouve plus de 20 ans après.

5. RÉGIONS | Arlon, la plus vieille prison du royaume sera rénovée pour 15 millions

Construite en 1867, la prison d’Arlon est donc presque aussi vieille que la Belgique. Et une certaine vétusté peut être constatée dans ce qui est des plus anciens établissements pénitentiaires du pays. Mais la prison va bénéficier d’une rénovation complète dans les prochaines années.

6. CYCLISME | «Philippe Gilbert fait partie du grand monde»

Marc Madiot est un passionné. Émotif, il n’hésite pas à donner de la voix quand il l’estime nécessaire. Ses réactions, parfois très épidermiques, font le bonheur des chaînes de télévision. En attendant, l’ancien double vainqueur de Paris-Roubaix (1985 et 1991) est l’un des monstres sacrés du cyclisme mondial. Depuis 1997, il est l’homme fort de la Française des jeux dont il est, aujourd’hui encore, le manager. Preuve que l’homme compte dans le milieu sportif français, il a été fait Chevalier de la Légion d’honneur en 2007.

Il compte également dans la carrière de Philippe Gilbert.

7. MUSIQUE | Tears for Fears: des vies cabossées

On n’en finissait plus d’attendre le retour du duo mythique. 18 ans après leur dernier album, Tears for Fears signe un bel album à l’image de ce que sont devenus ses deux membres.

8. EXPO | Petit Prince plein d’humanité

Avec "Antoine de Saint-Exupéry, Petit Prince parmi les hommes", la société Tempora prouve une fois de plus sa curiosité et son savoir-faire. À découvrir dès aujourd’hui à Brussels Expo.

"Un écrivain c’est difficile à exposer parce qu’on peut montrer des manuscrits, des dessins et des objets dans des vitrines mais rendre tout ça intéressant et attractif, c’est compliqué, explique Henri Dupuis, concepteur de l’exposition pour Tempora.

Mais heureusement pour nous, Antoine de Saint-Exupéry c’est une épopée à lui tout seul. Sa vie et son œuvre se confondent tellement que ça rend les choses très intéressantes à montrer et expliquer."

9. MUSIQUE | Antoine Wielemans et l’amour de l’eau, de Wattelot aux Lacs de l’Eau d’Heure

Le chanteur-guitariste des Girls In Hawaii sera à l’Eden, ce 11 mars, pour présenter son premier album solo, en français. Rencontre.

10. TENNIS: Medvedev détrône Djokovic

Un nouveau chapitre dans le grand livre de l’histoire du tennis s’est ouvert ce jeudi 24 février en début de soirée. Battu en quart de finale à Dubaï, Novak Djokovic cédera ce lundi sa place de N.1 mondial à Medvedev.