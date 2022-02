Les arbres ne sont pas victimes que du vent…

Si Eunice et Franklin ont contribué à coucher certains arbres au sol, des interventions humaines ont aussi favorisé leur chute. La Ville de Tournai a été l’une des premières à se lancer dans la taille raisonnée qui est l’un des moyens permettant de lutter contre la fragilisation de ces végétaux.

Des arbres arrachés au sol, on a pu en observer par dizaines, voire par centaines, après le passage dans notre région des deux dernières tempêtes Eunice et Franklin.

Bien entendu, la force du vent explique ce phénomène, mais elle n’en est pas la seule responsable.

Si l’on observe les racines - désormais à l’air libre - des tilleuls plantés (enfin qui l’étaient) à l’avenue Decraene et qui bordent le petit espace vert séparant cette rue du boulevard Walter de Marvis, on peut constater la présence de nombreux gravats mais aussi de sable entre les racines. Il s’agit là vraisemblablement de "souvenirs" hérités de l’époque du démantèlement des fortifications tournaisiennes et de la construction des boulevards à la fin du XIXe siècle.

Toujours est-il que c’est dans ce type de sol relativement instable qu’ont été plantés ces arbres, pour la plupart il y a plus d’un demi-siècle. Ceux-ci ont, malgré tout, trouvé de quoi croître jusqu’à ce qu’ils se fassent récemment faucher par des vents violents.

La main maladroite de l’homme...

Selon Gauthier Fontaine, responsable du service des Espaces verts de la Ville de Tournai, certaines interventions humaines maladroites expliquent aussi pourquoi ces arbres ont résisté moins bien que d’autres aux tempêtes successives.

"Ils ont été taillés de façon très maladroite, il y a un peu plus de 20 ans. Comme celui qui s’est cassé devant la prison, explique Gauthier Fontaine.

Ce qui a provoqué leur chute, c’est la méconnaissance, ce sont les diverses mutilations, les tailles intempestives et les interventions des impétrants… le sol joue finalement un rôle mineur dans ce cas…" Certains arbres de l’avenue Decraene poussaient pratiquement sur un lit de pierres et de briques... EdA

Il faut souligner que la Ville de Tournai a joué un rôle précurseur dans la lutte contre les dérives ci-dessus évoquées. Ainsi, par exemple, la technique de la taille raisonnée y est pratiquée depuis 2001 déjà.

"Il y a une explication pour chaque arbre tombé… et souvent, voir chaque fois, il s’agit de l’intervention de l’homme, conclut Gauthier Fontaine. Ce coup de vent doit être riche d’enseignement. Le monde végétal est un monde vivant et dynamique; il est important de respecter la physiologie, la biologie, les simples besoins des plantes. Plantons mieux, plantons bien, taillons moins... et si vous ne savez pas pourquoi, abstenez-vous…"