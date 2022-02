Yves Van Laethem: "L’indicateur majeur du code jaune a été largement franchi"

Selon le baromètre Covid en Belgique, un des deux critères pour passer en code jaune a été largement franchi. Le second, qui concerne les hospitalisations, pourrait être atteint le 20 mars.

Ce vendredi 25 février, Yves Van Laethem et Steven Van Gucht ont fait le point sur l’évolution du Covid en Belgique lors de la traditionnelle conférence de presse du centre national de crise.

Comme la semaine passée, les nouvelles sont toujours bonnes. Tous les indicateurs Covid continuent de diminuer, même celui de la mortalité pour la première fois depuis mi-janvier.

Ce dernier indicateur effectue même une grosse chute au niveau des décès chez les 85 ans et plus.

Un tiers des infections chez les 20-30 ans

Concernant le nombre moyen quotidien de nouveaux cas, la diminution se poursuit. Entre le 15 et le 21 février, 8.207 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour. La diminution est toujours plus rapide en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre.

Un tiers des infections actuelles touchent la tranche d’âge 20-30 ans. Le variant Omicron est toujours ultra-dominant: "29,3% des infections sont dues au sous-variant Omicron BA.2", souligne Yves Van Laethem. "Il devrait être dominant en Belgique prochainement."

Quant au variant Delta, il ne représente plus qu’une infection sur 1.000. Il est en voie de disparition, comme l’indiquait Steven Van Gucht la semaine passée.

Au niveau des hospitalisations, près de 179 admissions en moyenne ont été enregistrées chaque jour, soit une baisse de 27%. "Si cette tendance se poursuit, début mars, on devrait atteindre 150 hospitalisations en moyenne par jour, et peut-être même les 65 hospitalisations du code jaune aux environs du 20 mars", a affirmé Van Laethem.

Soins intensifs: l’indicateur majeur du baromètre Covid

Au total, 2.607 personnes hospitalisées sont positives au Covid-19, dont 270 traitées aux soins intensifs (-18%). "Les 300 lits occupés en soins intensifs, indicateur majeur du code jaune, ont été largement franchis", détaille le porte-parole interfédéral.

Cette semaine, c’est la première fois depuis le mois d’octobre que ce nombre passe sous la barre des 300 patients dans ces unités. Pour rappel, lors des quatre premières vagues de Covid-19 en Belgique, ce nombre était monté respectivement jusqu’à 1.286, 1.474, 946 et 840. Lors de cette 5e vague, il n’a pas été plus haut que 440, atteint le 7 février dernier.

