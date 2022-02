Fermeture de Logistics Nivelles: les travailleurs de Nivelles mènent une action à Kontich

Une cinquantaine de travailleurs du dépôt de Logistics Nivelles ont pris la route, vendredi matin, pour mener une action de protestation contre la manière dont se déroulent les discussions actuelles dans le cadre de la procédure Renault.

Ils sont partis bloquer le dépôt de Kuehne+Nagel à Kontich, et demandent principalement que la direction augmente l’enveloppe prévue pour le plan social destiné à indemniser les travailleurs qui vont perdre leur emploi sur le site de Nivelles. Cette action est menée en front commun syndical.

Du côté des protestataires, on insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une manifestation contre les travailleurs de Kontich, ni contre leurs collègues flamands en général, mais bien contre leur direction, commune à celle de Logistics Nivelles, qui a pris la décision "absurde" de fermer complètement l’entrepôt nivellois, où près de 550 emplois sont en péril.

On sait qu’en décembre dernier, un protocole d’accord avait été conclu entre le front commun syndical et la direction, et celui-ci comprenait un volet concernant la paix sociale. Alors que les discussions restent très compliquées, les syndicats estiment qu’ils ne violent pas la paix sociale en menant cette action sur un site extérieur.

"Durant toute la phase I de la Loi Renault, lorsque nos questions portaient sur les autres dépôts, on a refusé de nous répondre, objectant que ce n’était pas relevant parce que cela ne concernait pas Logistics Nivelles. On peut donc considérer, dans la même logique, qu’une action menée à l’extérieur ne rompt pas la paix sociale à Logistics Nivelles", indique le permanent CNE Didier Lebbe.