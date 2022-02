La finale de la Ligue des Champions se jouera à Paris

C'est au Stade de France que la finale de la C1 sera disputée.

L'UEFA a confirmé, ce vendredi matin, que la finale de la Ligue des Champions aura lieu au stade de France.

Initialement, elle devait avoir lieu à Saint-Petersbourg, en Russie, dans un stade qui avait été construit pour le Mondial 2018 et financé par le géant russe de l'énergie Gazprom, un des plus gros sponsors de l'UEFA. Mais suite à l'offensive russe en Ukraine, les instances européennes du football ont décidé de délocaliser la finale de la plus prestigieuse des compétitions.

Elle aura donc lieu, en France, à Paris le 28 mai. Ce n'est pas le Parc des Princes, stade du PSG qui a été choisi mais bien le Stade de France.

L'UEFA a décidé vendredi que les matches internationaux à domicile des clubs ou des sélections de l'Ukraine et la Russie seront organisés sur terrain neutre "jusqu'à nouvel ordre", en réaction au début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.Cette décision concerne notamment le Spartak Moscou, en lice en Ligue Europa/

D'après le New York Times, l'UEFA met la pression sur la FIFA pour faire déplacer de Russie les matches de barrage pour le Mondial 2022. Cela concerne donc la rencontre entre la Russie et la Pologne.