Malonne – Spy: Un même but, deux objectifs

Match d’ouverture de la 20e journée de championnat, Malonne-Spy revêt une importance pour les deux camps.

Alors qu’aucun d’eux n’est concerné par le gain de la deuxième tranche, les deux clubs ont néanmoins des objectifs à atteindre. Le maintien pour les uns, le tour final pour les autres. Dans les deux cas, cela passe par une victoire ce vendredi soir.

Malonne – Spy (ce soir, 20h) MALONNE: blessés: Van Vlemmeren, Guillaume; incertain: Langueh; retours: Deheneffe, Legrain. SPY: blessés: Notte, De Maglie, Morana, Lassoie; incertain: Autequitte; retour: Huet.

Vu leur situation respective au classement et leurs visées cette saison, Malonnois et Spirous pourront difficilement se contenter d’un point ce vendredi soir. "Nous devons prendre exemple sur Beauraing et viser ces trois points", confirme le T1 des Verts Laurent Willems. "À condition de gommer nos erreurs de jeunesse comme celles commises contre Grand-Leez." Toutefois, le mentor namurois reste confiant: "Ce sera le même type de match que contre Grand-Leez, face à une belle équipe qui a quelques points forts connus. Pour notre part, nous avons mûri depuis le premier tour."

Et surtout, les Malonnois ne lâchent jamais rien. Une solidarité et une volonté habituelles qui pourraient contrer les Jemeppois. Eddy Broos en est bien conscient. "Ce sera tout sauf facile, entame le coach des Écureuils. Ne nous cachons pas. Notre objectif reste le tour final et nous ne pouvons plus traîner en chemin. Face à un adversaire qui lutte pour son maintien et qui possède de bons jeunes, nous devons aborder ce duel avec sérieux et application." Au vu de la période actuelle et du dernier succès conquis à Fernelmont, Eddy Broos reste, lui aussi, confiant. "C’est encourageant et il est temps d’aligner deux victoires d’affilée", prévient-il.