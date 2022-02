Live foot P1: À qui la 2e tranche?

C’est parti pour la 20e journée de championnat! Autrement dit, c’est ce dimanche soir qu’on connaîtra officiellement le nom du vainqueur de la deuxième tranche…

Et il reste deux équipes à toujours pouvoir y prétendre. Ciney, leader incontesté du général et vainqueur de la première tranche, est en tête de la deuxième avec un point de plus que Chevetogne, invaincu en 2022. L’avantage est donc aux Bleus, qui accueillent Nismes ce week-end. Mais les Coccinelles vont tout faire pour aller décrocher leur deuxième victoire à l’extérieur cette saison, dimanche à Fernelmont, et mettre la pression sur leur voisin jusqu’au bout. Nul besoin de rappeler que le partage (4-4) de Chevetogne à Molignée la semaine passée a coûté deux précieux points dans cette course à la tranche…

Et si le gain de la 2e tranche se joue entre les deux équipes cinaciennes de la série, il en est une troisième, du sud de la province également, qui pourrait signer un impressionnant 20 sur 30 en cas de victoire dimanche face à Molignée. Impressionnant car Beauraing n’avait en effet gagné que 5 petits points sur l’ensemble de la première tranche. Les Beaurinois sont d’ailleurs troisièmes du classement de la deuxième période, juste derrière Chevetogne. C’est donc face à la lanterne rouge que les joueurs d’Alain Barbier vont tenter de finir en apothéose leur 2e tranche.

Dimanche, le duel entre Biesme et le Condrusien opposera des Djobins qui viennent de décrocher leur ticket pour la finale de la Coupe à des Verts qui courent toujours après leur premier succès de l’année en 2022. Derrière ces deux formations, Andenne et Grand-Leez s’affrontent avec toujours l’espoir de réintégrer un top 5 qu’ils ont quitté depuis quelques mois. Loyers, défait cette semaine par Chevetogne en match d’alignement, recevra Flavion-Morialmé. Alors que les Florennois cherchent à s’extirper tant bien que mal de la zone rouge (Flavion n’a que deux points d’avance sur Molignée, le dernier), les Namurois peuvent reprendre à Chevetogne (qui leur a ravi mercredi soir) sa deuxième place au classement en cas de faux pas des hommes de Michel Godefroid.

En déplacement à Meux B, l’Union Dinantaise aura à cœur de prendre sa revanche du match aller. Une revanche sur la décision du CP plus que sur son adversaire, car lors de la deuxième journée de championnat, ce sont bien les Dinantais qui l’avaient emporté. Avant de voir le résultat de la rencontre (victoire 2-0) transformé en forfait sur tapis vert, au profit des Meutois, car les Dinantais n’avaient pas respecté la consigne du quota de joueurs U21 à faire figurer sur la feuille de match.

Le dernier match sera celui d’ouverture de la journée, puisqu’il se joue vendredi soir. Malonne offre l’hospitalité à Spy. Alors que les uns jouent leur maintien parmi l’élite provinciale, les autres gardent un objectif en tête: le top 4…

Les rencontres du week-end:

Malonne – Spy

Ciney – Nismes

Loyers – Flavion-Morialmé

Fernelmont-Hemptinne – Chevetogne

Andenne – Grand-Leez

Biesme – Condrusien

Meux B – Union Dinantaise

Beauraing – Molignée