La ligne 1 du métro bruxellois partiellement interrompue en raison d'un incendie

Aucune rame du métro bruxellois ne circule actuellement sur la ligne 1 entre Montgomery et Kraainem en raison d'un incendie entre les stations Tomberg et Roodebeek, a indiqué la STIB vendredi matin.

Des bus de remplacement ont été mis en place. Selon un porte-parole de la société de transport, le feu est déjà sous contrôle. Il s'agissait en majeure partie de fumée. La cause de l'incendie n'est pas encore claire.

L'électricité a dû être coupée dans la zone et, une fois l'intervention des pompiers terminée, les dégâts éventuels devront être évalués. Il est donc possible que les perturbations se prolongent un certain temps, selon la STIB.