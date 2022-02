Guerre en Ukraine: du personnel de la centrale de Tchernobyl pris en otage

La porte-parole de la Maison Blanche a affirmé à la presse qu’il y avait des signalements de soldats russes détenant du personnel de la centrale de Tchernobyl en Ukraine en otage.

Alors que la Russie a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, site du pire accident nucléaire de l’histoire en 1986, il est question que du personnel y soit tenu en otage, selon la Maison Blanche, citée par la BBC et Reuters vendredi.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a affirmé à la presse durant son briefing quotidien, qu’il y avait des signalements de soldats russes détenant du personnel de la centrale nucléaire en otage. "Nous sommes outrés par des rapports crédibles dans les infrastructures de Tchernobyl".

"Cette prise d’otage illégale et dangereuse, qui peut suspendre les services de routine nécessaires pour maintenir et protéger les déchets nucléaires, est évidemment incroyablement alarmante et inquiétante", a ajouté la porte-parole. Elle a ajouté que Washington "le condamnait et exigeait la libération" des otages.

Après la prise de contrôle russe de la centrale de Tchernobyl, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a dit suivre "la situation avec grande inquiétude".