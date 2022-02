L’Ukraine demande un débat urgent au Conseil des droits de l’homme

L’Ukraine a demandé jeudi au président du Conseil des droits de l’homme la tenue d’un débat urgent sur la situation des droits humains "résultant de l’agression russe", a annoncé l’ONU.

Dans un courrier envoyé au président du Conseil, l’Argentin Federico Villegas, l’ambassadrice ukrainienne Yevheniia Filipenko demande que ce débat ait lieu "le plus rapidement possible" lors de sa prochaine session qui démarre la semaine prochaine à Genève et à laquelle doit participer le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov mardi.