Un rhinocéros blanc vient de naître au zoo d’Amnéville

Et trois rhinos! Le carnet rose du zoo d’Amnéville (France) continue à se remplir avec la naissance d’un 3e bébé rhinocéros mâle, né 1 mois pile après la petite Céra.

Hekaw sa maman se porte très bien. Très calme, elle n’en est pas à sa première mise bas et a déjà vu naître 3 bébés au zoo. Depuis le 18 février 2022, le zoo dispose d’une pouponnière exceptionnelle avec 2 mâles et 1 femelle, nés ces 4 derniers mois.

Mosl a pointé sa frimousse le premier le 6 octobre puis Céra le 18 janvier dernier. Avec 4 femelles reproductrices et 7 petits sur ces 10 dernières années, le zoo d’Amnéville est l’un des plus grands centres de reproduction de rhinocéros blancs d’Europe. Lors de votre visite, vous découvrirez le bâtiment des rhinocéros composé de 3 espaces, chacun occupé par les 3 bébés et leur maman.