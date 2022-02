Pas de trains entre Dinant et Houyet les trois prochains week-ends en raison de travaux

La circulation des trains entre Dinant et Houyet sera interrompue durant les trois prochains week-ends et des bus de remplacement seront mis en service par la SNCB, a indiqué la société ferroviaire jeudi soir dans un communiqué.

Infrabel réalise actuellement, entre Dinant et Houyet, d’importants travaux de génie civil pour renforcer un ouvrage d’art et sécuriser des parois rocheuses. Pour ce faire, une voie a ainsi déjà été mise hors service de manière continue à partir du 21 février et jusqu’au 15 avril.

La deuxième voie sera toutefois fermée à son tour au cours des week-ends des 26 et 27 février, des 5 et 6 mars ainsi que lors de celui des 12 et 13 mars, et ce afin de procéder notamment au renouvellement de traverses mais aussi à l’assèchement de zones boueuses et à l’entretien d’aiguillages, précise encore le communiqué.

Ces travaux ayant également un impact sur les heures de départ de certains trains, la SNCB conseille aux usagers et usagères du rail de consulter son planificateur de voyages disponible sur le site internet www.sncb.be ou sur l’app SNCB.