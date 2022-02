Intempéries: record d’appels au 1722 du 18 au 21 février

Le numéro 1722, qui est activé en cas de tempêtes ou d’inondations, a enregistré 66.912 appels du 18 février au 21 février.

Quelque 17.796 demandes pour une assistance des pompiers ont par ailleurs été introduites via le guichet électronique www.1722.be, a indiqué jeudi le SPF Intérieur.

Le nombre élevé d’appels au 1722 et au 112 a également entraîné 48.432 demandes d’intervention des pompiers. La Protection civile a été appelée en renfort à plusieurs reprises. 40.524 demandes d’intervention ont été comptabilisées en Flandre, 2.104 à Bruxelles et 5.804 en Wallonie.

Le numéro 1722, qui permet aux personnes dont la vie est en danger de ne pas devoir attendre lorsqu’elles appellent le numéro d’urgence 112, a été activé le 15 février et l’est toujours à ce jour.

Lorsqu’aucune vie n’est en danger

En cas de tempêtes ou d’inondations, et lorsqu’aucune vie n’est en danger, le SPF Intérieur demande aux citoyens d’appeler le 1722 pour demander l’aide des pompiers. Le numéro 112 est quant à lui réservé aux situations d’urgences vitales.

Au plus fort de la tempête Eunice, certains citoyens ont dû attendre plus longtemps pour obtenir un opérateur en ligne en appelant le 1722. Cette attente était principalement due au nombre très élevé d’appels durant ces quelques jours malgré une mobilisation maximale des opérateurs pour y faire face.

"Il est essentiel que le numéro d’urgence 112 reste disponible à tout moment. Nous avons malheureusement constaté que de nombreuses personnes appellent le numéro d’urgence 112 au lieu d’utiliser le numéro 1722 ou, mieux encore, d’introduire une demande via le guichet électronique www.1722.be. Si les pompiers ne sont pas encore arrivés, nous demandons de faire preuve de patience et de ne pas retéléphoner quelques minutes après un appel", souligne le SPF Intérieur qui rappelle que l’utilisation croissante du guichet électronique www.1722.be a pour objectif de réduire les appels vers les Centrales d’urgence et vers le numéro 1722 afin d’offrir un meilleur service aux citoyens.