Bruno installe sa soufflerie pédagogique dans les écoles: "Des débouchés très importants dans ce secteur" (vidéo)

Bruno Scordo a fabriqué une soufflerie miniature et pédagogique. Il l’installe dans les écoles pour mettre en pratique les cours théoriques des futurs ingénieurs notamment.

Dans la grande salle de cours pratique de l’HEPL, la haute École de la Province de Liège, l’ambiance est studieuse. Devant les futurs ingénieurs industriels, le Villersois Bruno Scordo détaille l’énorme machine qu’il a déplacée spécialement pour l’occasion et installée pour deux jours dans les locaux de la haute école liégeoise. "En général, les étudiants connaissent toutes les formules, mais ils n’ont jamais pu visualiser le phénomène qu’il étudie en classe, détaille le sympathique liégeois. Ça leur permet ainsi de voir des choses incompréhensibles au niveau théorie."

Sa soufflerie Borea, Bruno Scordo l’a imaginée il y aura bientôt dix ans. "J’ai mis environ sept à huit mois pour la construire, se souvient-il. Et au moins autant de nuit. Dans mon lit, je calculais et le jour je construisais (rires)."

Si pour illustrer la portance sur l’aile d’un avion, les spécialistes ont l’habitude d’utiliser une feuille de papier, grâce à l’engin du Villersois, les étudiants peuvent découvrir le phénomène en détail et faire varier les paramètres. Et celui qui est fan d’aéromodélisme ne se contente pas d’allumer et d’éteindre sa machine pour faire la démonstration, puisqu’il propose une leçon de près de deux heures, avec de nombreuses expériences à la clé.

Quand la machine du Liégeois s’anime, les futurs ingénieurs sont attentifs et répondent aux nombreuses questions sans tomber dans les pièges tendus par le Villersois. "Vous avez une bonne classe, souligne-t-il en se tournant vers le professeur. L’aérodynamique est quelque chose d’important. Cela concerne notre vie de tous les jours. Désormais, tout ou presque passe dans une soufflerie aérodynamique, que l’on conçoive une voiture, un avion et même des bâtiments."

Pour les professeurs de la haute école liégeoise, la visite de Bruno Scordo est une aubaine. "Nous formons des ingénieurs, mais il nous est impossible d’avoir ce matériel dans nos écoles, confirme Monsieur Kechaou, professeur de l’HEPL. Souvent, nous amenons déjà nos étudiants dans le monde des industries. Et parfois, quand c’est possible, nous pouvons faire appel à des spécialistes pour venir partager leur expérience et montrer des choses qu’il nous est impossible de faire dans nos cours."

Sonaca, Sabca,… en Belgique, le secteur aéronautique est important et est une source régulière d’embauche. "En effet, dans la petite Belgique, il existe beaucoup d’industries en relation avec l’aérotechnique, glisse encore le professeur. Les futurs ingénieurs de notre école ont une finalité mécanique et aérotechnique et ceux-ci sont souvent demandés dans ces entreprises. Effectivement, il y a des débouchés très importants pour eux dans ce secteur. Je ne peux que conseiller aux jeunes d’aller dans ces domaines-là."