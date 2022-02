Invasion de l’Ukraine: la Croix-Rouge craint "un nombre massif de victimes"

Le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Peter Maurer s’est alarmé jeudi de l’escalade du conflit en Ukraine, qui risque de provoquer "des morts et des destructions d’une ampleur qu’il est effrayant d’envisager".

"Je crains maintenant une aggravation des souffrances, avec la possibilité d’un nombre massif de victimes et de destructions importantes d’infrastructures civiles […], ainsi que des déplacements massifs, des traumatismes, des séparations familiales et des disparitions", a écrit le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Peter Maurer dans une déclaration.

"Cette nouvelle phase des combats en Ukraineme fait froid dans le dos. L’intensification et l’extension du conflit risquent de provoquer des morts et des destructions d’une ampleur qu’il est effrayant d’envisager, compte tenu des immenses capacités militaires en jeu", a-t-il ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine a déclenché jeudi à l’aube l’invasion de l’Ukraine, avec frappes aériennes et pénétration de forces terrestres y compris en direction de la capitale Kiev.

Des dizaines de morts

L’attaque a fait en quelques heures des dizaines de morts, selon les autorités ukrainiennes, et provoqué un tollé dans la communauté internationale.

M. Maurer demande aux parties au conflit en Ukraine de "respecter le droit humanitaire international", dont les Conventions de Genève, et de ne pas cibler les biens civils et les infrastructures essentielles, notamment les réseaux de distribution d’eau, de gaz et d’électricité qui assurent, entre autres, l’approvisionnement des habitations civiles, des écoles et des installations médicales.

"Les attaques menées à l’aide de nouvelles technologies et de moyens cybernétiques doivent également respecter le droit humanitaire international", a-t-il insisté.